Бастрыкин заинтересовался семьёй девочки, которую заметили плачущей у окна в Петербурге

Ему представят доклад по этой истории. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав четырёхлетней раздетой девочки, которую заметили плачущей у окна первого этажа в Петербурге.
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