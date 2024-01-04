В СССР ещё не было «Рафаэлло», но был — Воздушный, как облако торт «Анна Павлова»

Никто не откажется от вкусного, оригинального десерта. Тем более если он не очень калорийный. Сегодня я с вами поделюсь с рецептом воздушного как облако тортика «Анна Павлова», которую назвали в честь известной балерины.
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