Сотрудники ОМВД России «Гороховецкое» поддержали инициативу воспитанников Фоминской коррекционной школы Гороховецкого муниципального округа по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.
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