Без рекордов: в Петербурге 17 апреля будет плюс 15 градусов

Ожидается небольшой дождь В четверг, 17 апреля, погода в Петербурге будет определять атмосферный фронт, сообщают «Метеовести» Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температура окажется ниже вчерашних рекордных показателей.
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