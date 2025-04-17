Без рекордов: в Петербурге 17 апреля будет плюс 15 градусов

Ожидается небольшой дождь В четверг, 17 апреля, погода в Петербурге будет определять атмосферный фронт, сообщают «Метеовести» Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температура окажется ниже вчерашних рекордных показателей.