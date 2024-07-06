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Зарема Салихова: «Не понимаю логики в сумбурных покупках «Спартака». Хаос будет набирать обороты»

Зарема Салихова: «Не понимаю логики в сумбурных покупках «Спартака». Хаос будет набирать обороты»

«Не понимаю логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, что нужно привезти хоть кого, а там будет видно.

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