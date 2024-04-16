Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Может быть, уже пора властным особям России задуматься о сохранении для потомков россиян природных богатств, данных им Богом, а не разбазаривать их японцам и гражданам иных стран. Ведь нефть и газ - это долговосполнимые природные богатства!

вп

валентина пожиленко

С американцами у японцев получается вот такая любовь... Сейчас Япония владеет самой большой долей американских долгов в мире. США должны Японии что-то около 1,5 трлн долларов – просто сумасшедшие деньги. Раньше на первом месте стоял Китай, но сейчас он активно "скидывает" американские долговые бумаги, поэтому Япония вышла вперёд. Военные базы американцев контролируют всю территорию Японии, а навязанная ими конституция запрещает японцам иметь действительно боеспособную собственную армию. И при этом все японское информационное пространство американцы, как выяснилось, тоже контролируют, коль уж дело дошло до "советских атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки"