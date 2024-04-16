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Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Об этом заявило МИД страны.фото: nsplash.com/@gronemo--> Япония хочет сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для своей энергетической безопасности.

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Комментарии
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валентина пожиленко
Может быть, уже пора властным особям России задуматься о сохранении для потомков россиян природных богатств, данных им Богом, а не разбазаривать их японцам и гражданам иных стран. Ведь нефть и газ - это долговосполнимые природные богатства!
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18 час.
вп
валентина пожиленко
С американцами у японцев получается вот такая любовь... Сейчас Япония владеет самой большой долей американских долгов в мире. США должны Японии что-то около 1,5 трлн долларов – просто сумасшедшие деньги. Раньше на первом месте стоял Китай, но сейчас он активно &quot;скидывает&quot; американские долговые бумаги, поэтому Япония вышла вперёд. Военные базы американцев контролируют всю территорию Японии, а навязанная ими конституция запрещает японцам иметь действительно боеспособную собственную армию. И при этом все японское информационное пространство американцы, как  выяснилось, тоже контролируют, коль уж дело дошло до &quot;советских атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки&quot;
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18 час.
Бурят Бурятов
ГСМ значит они нам не хотят отправлять, а добывать хотят🤔, вроде не глупые , а такое морозят🤪
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23 мин.

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