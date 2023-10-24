Около 40 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на юге Турции

Об этом сообщило агентство Ihlas.«Пассажирский автобус компании Muş Ovası, . следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся», — говорится в сообщении.
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