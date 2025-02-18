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Кадыров призвал не ждать конца спецоперации сразу после переговоров

Кадыров призвал не ждать конца спецоперации сразу после переговоров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал прогноз относительно возможной даты реального прекращения огня в зоне СВО.

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