Во Владивостоке установлены новые люки и решетки на сетях ливневой канализации

Во Владивостоке на сетях ливневой канализации установлены новые люки и решетки, сообщает PRIMPRESS. Бригады дорожной службы Владивостока практически ежедневно вместо сломанных и пропавших люков и решеток устанавливают новые.
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