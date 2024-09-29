«Почему ты выбрал такую»: Джабраилов рассказал про хейт в сторону своей девушки

33-летний комик Игорь Джабраилов признался, что не научился спокойно реагировать на хейтеров в Сети. В последнее время юморист часто сталкивался с негативном, направленным в сторону его возлюбленной — модели и участнице «Холостяка» Дарьи Погодаевой.