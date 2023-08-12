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Карлос Сайнс: «Макларен» и «Мерседес» добились большого прогресса и оказались впереди. «Феррари» нужно начинать все заново»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги первой половины сезона-2023. Оценивая текущее положение команд, Сайнс отметил, что «Феррари» нужно прогрессировать, если команда хочет вернуться на второе по скорости место в пелотоне позади «Ред Булл».

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