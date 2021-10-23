СМИ США углядели угрозу беспилотной войны в небе в тяжелом БПЛА «Охотник»

Создание российской оборонной промышленностью беспилотного аппарата С-70 «Охотник», является прологом к беспилотным войнам в небе нового поколения, заявил доктор философии Брент Иствуд 22 октября в своей статье в американском издании 19FortyFive.
Создание российской оборонной промышленностью беспилотного аппарата С-70 «Охотник», является прологом к беспилотным войнам в небе нового поколения, заявил доктор философии Брент Иствуд 22 октября в своей статье в американском издании 19FortyFive.
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