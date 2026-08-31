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Регионы России

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Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом в 1-м круге US Open

Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом в 1-м круге US Open

Роман и Карлос уже встречались дважды в профессиональной карьере: в октябре 2023 года на турнире в Париже россиянин выиграл со счётом 6:3, 6:4, а в июле 2024-го испанец взял верх в 1/8 финала одиночного турнира на Олимпиаде – 6:4, 6:2.

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