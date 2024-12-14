Дроны летают прямо по нашей базе. Сирийская девочка в страхе жжет российские флаги

Вячеслав Арефкин

Если бы РОССИИ надо было, сейчас тысяч 50 Десантников и 20-30 тысяч Кимовцев и кранты этой сирии и боевикам и туркам!!! Просто у нас видимо кто-то не хочет!!! Мы с выводом всех баз и личного состава, потеряем больше!!! Сначала запустить Калибры, Кинжалы, за ними десант через Иран, можно и их войска. Все дело быстро решится, потому что никто ничего не поймет сначала, кто эти зеленые человечки!!! Только в этот раз мочить всех, чтобы не повадно было на нашу СИРИЮ нападать!!! Там против нас все трусы, только провоцировать умеют!!! А у нас кто-то в штаны наложил, типа великого МО белоусова!!! Не военные генералы все просрали!!! А также разогнали ВАГНЕРОВ, их бы одних хватило!!! А то теперь турки великие, заодно ИХ и израиль замочить, что бы не было этого зверья!!!!