Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    ради жилья и российских денег.Всё получат продадут хапнут и досвидос.«Не могут пройти ...
  • Андрей Витальевич
    Кто будет за 40 тысяч работать? Да все  наши дворники в Республике Алтай ! Которые сейчас за 20-25 работают !"Сами снег убирай...
  • viktor londonov Londonov
    Не как а кто?Оплачивает убийст...

Дроны летают прямо по нашей базе. Сирийская девочка в страхе жжет российские флаги

Дроны летают прямо по нашей базе. Сирийская девочка в страхе жжет российские флаги

Ситуация с нашими базами в Сирии до сих пор неясная. Якобы идут переговоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Арефкин
Если бы РОССИИ надо было, сейчас тысяч 50 Десантников и 20-30 тысяч Кимовцев и кранты этой сирии и боевикам и туркам!!! Просто у нас видимо кто-то не хочет!!! Мы с выводом всех баз и личного состава, потеряем больше!!! Сначала запустить Калибры, Кинжалы, за ними десант через Иран, можно и их войска. Все дело быстро решится, потому что никто ничего не поймет сначала, кто эти зеленые человечки!!! Только в этот раз мочить всех, чтобы не повадно было на нашу СИРИЮ нападать!!! Там против нас все трусы, только провоцировать умеют!!! А у нас кто-то в штаны наложил, типа великого МО белоусова!!! Не военные генералы все просрали!!! А также разогнали ВАГНЕРОВ, их бы одних хватило!!! А то теперь турки великие, заодно ИХ и израиль замочить, что бы не было этого зверья!!!!
Ответить
17 час.
Александр Рожков
https://youtu.be/stsW8O2R89Q
Подробности разгрома Сирии \\ Кровавая бойня (Ю. Евич)
YouTube
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх