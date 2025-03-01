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Созданная Маском нейросеть Grok сгенерировала фотографии Зеленского в тюрьме

Созданная Маском нейросеть Grok сгенерировала фотографии Зеленского в тюрьме

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон искусственный интеллект (ИИ) Grok, созданный компанией главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска xAI, сгенерировал "картинку будущего Зеленского".

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