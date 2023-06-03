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«Динамо» ведет переговоры с тренером «Аль-Фейха» Рашовичем

«Динамо» ведет переговоры с тренером «Аль-Фейха» Рашовичем

Московский клуб ведет переговоры с 50-летним специалистом, сообщает «РБ Спорт». Сейчас Рашович возглавляет садовский «Аль-Фейха», но его контракт, действующий до 2025 года, предусматривает различные опции, позволяющие ему перейти в «Динамо».

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