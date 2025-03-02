В Госдуму внесут проект о трате маткапитала на платные медуслуги для детей

С инициативой выступили депутаты разных фракций Депутаты Государственной думы разных фракций собираются внести на рассмотрение палаты парламента законопроект о возможности потратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг при оказании ему неотложной помощи, документ оказался в распоряжении РИА Новости.