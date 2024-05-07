Удары израильских ВВС по Рафаху привели к гибели восьми человек

При воздушных ударах Израиля по югу сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек. Израильские военно-воздушные силы атаковали город Рафах на границе с Египтом, удар, в частности, пришелся на жилой квартал.
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