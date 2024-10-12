Минфин США: Байден в годы своего президентства вводил санкции вдвое чаще Трампа

При президенте США Джо Байдене Вашингтон ввел вдвое больше санкций против разных стран, чем в годы, когда главой государства был Дональд Трамп, время Байдена оказалось наиболее щедрым на санкции в современной истории Соединенных Штатов.
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