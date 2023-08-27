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Директор «Шеллефтео» о влиянии фанов на разрыв контракта с Агостино: «Было много контактов с людьми с черно-желтыми сердцами. Их любовь к клубу – самое ценное, что у нас есть»

В июне клуб решил, что ни один игрок, подписавший контракт в КХЛ после 24 февраля 2022 года, не сможет выступать за команду.

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