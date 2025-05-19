Терапевт Умрик развеяла мифы о передаче гепатита через поцелуи

Заразиться гепатитом через поцелуй возможно, но только при определенных условиях, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В И.
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