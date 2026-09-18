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Оборонный комплекс РФ получил заказов на $70 млрд

Оборонный комплекс РФ получил заказов на $70 млрд

На $70 млрд превысил портфель экспортных заказов российского ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин 18 сентября в Кремле, сообщает пресс-служба президента.

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