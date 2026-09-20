В Китае стартовали продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с рекордным спросом

18 сентября в Китае официально начались продажи новых моделей смартфонов Apple – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
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