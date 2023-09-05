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В России в августе продажи новых легковых автомобилей превысили 100 тысяч единиц

В России в августе продажи новых легковых автомобилей превысили 100 тысяч единиц, пишет Коммерсант. Топ марок остается без изменений: активнее всего покупали машины АвтоВАЗа, продолжают расти и продажи брендов из Китая — Chery, Haval и Geely.

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