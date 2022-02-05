Московскому «Динамо» отменили техническое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) после совместного обращения московского отменила техническое поражение московскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который не состоялся из-за невыдачи виз пяти представителям бело-голубых.
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) после совместного обращения московского отменила техническое поражение московскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который не состоялся из-за невыдачи виз пяти представителям бело-голубых.
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