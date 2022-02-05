prostoprosport

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина
    жаль, конечно, но что поделатьРоссийский фриста...
  • Алексей Андреевич
    замучали уже мужикаТеннисиста Джоков...
  • АНП
    ну да,их черножопые гимнастки на допинге,это класс!Американский журн...

Московскому «Динамо» отменили техническое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) после совместного обращения московского отменила техническое поражение московскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который не состоялся из-за невыдачи виз пяти представителям бело-голубых.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх