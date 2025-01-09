Новую индексацию пенсий связали с возможностями бюджета

В связи со значительным выходом инфляции в России в 2024 году за пределы прогноза в 7,3 процента правительство в феврале может дополнительно повысить страховые пенсии, однако размер новой индексации связан с возможностями бюджета.
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