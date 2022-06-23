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Во время победного гола «Колорадо» «Тампе» в овертайме на льду находились 6 полевых игроков «Эвеланш»

Во время победного гола «Колорадо» «Тампе» в овертайме на льду находились 6 полевых игроков «Эвеланш»

Победная шайба форварда «Колорадо» Назема Кадри в овертайме матча финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-1 в серии), возможно, была заброшена с нарушением правил.

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