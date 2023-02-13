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В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран

В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран

В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран Зачем несовершеннолетний это сделал, выясняют компетентные органы В Барнауле спасли подростка, который проник на стройплощадку на площади Баварина и поднялся в кабину башенного крана.

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