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Эксперт назвал симптомы — предвестников диабета

Эксперт назвал симптомы — предвестников диабета

Организм дает подсказки, по которым можно заподозрить заболевание Российский врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что есть неожиданные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание диабетом, кроме мучительной жажды и частых походов в туалет.

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