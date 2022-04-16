Эксперт назвал симптомы — предвестников диабета

Организм дает подсказки, по которым можно заподозрить заболевание Российский врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что есть неожиданные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание диабетом, кроме мучительной жажды и частых походов в туалет.