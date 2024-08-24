ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области на окраине города Суровикино - административного центра Суровикинского района в юго-западной части Волгоградской области.
Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»
Комментарии
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Наталия
"Четверо заключённых: главарь Назирчон Т., Темур Х., Рамзидин Т. и Рустамчон Н. напали на сотрудников ФСИН и взяли заложников". Разве сотрудники ФСИН не были вооружены? Разве сотрудников ФСИН там было не больше, чем этих убийц? Ведь у этих отморозков были только ножи ножницы! Почему не обыскали по одному. прежде, чем собирать всех в одном месте? Почему их сразу не перестреляли? Что там за охрана?
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10 час.
VG
Vasily Golov
ФСИН не имеет колоний,СИЗО,камер по религиозному принципу.Кто собрал в одну колонию,тот и виновен.Нет в правилах содержания заключенных совершение религиозных обрядов заключенными,если нет условий.УПК и УК нет подобного.Надо в реанимации для мусульман создать молильную кровать?Не видел намаза там.
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9 час.
Виктор Борисов
Уважаемый...я не сколько лет назад работал во ФСИН......на тот момент их было 25%...чуркобесов.....сейчас общаюсь с бывшими коллегами......то их уже до 50%...и это при СВЕРХЛОЯЛЬНОМ отношении к ним нашего кривосудия ....если ранее были зоны красные и черные то сейчас "зеленые" там рулят - муслимы их опасаются даже братки.........они живут по своим понятиям и законам
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9 час.
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