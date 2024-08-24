Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

Наталия "Четверо заключённых: главарь Назирчон Т., Темур Х., Рамзидин Т. и Рустамчон Н. напали на сотрудников ФСИН и взяли заложников". Разве сотрудники ФСИН не были вооружены? Разве сотрудников ФСИН там было не больше, чем этих убийц? Ведь у этих отморозков были только ножи ножницы! Почему не обыскали по одному. прежде, чем собирать всех в одном месте? Почему их сразу не перестреляли? Что там за охрана?

VG Vasily Golov ФСИН не имеет колоний,СИЗО,камер по религиозному принципу.Кто собрал в одну колонию,тот и виновен.Нет в правилах содержания заключенных совершение религиозных обрядов заключенными,если нет условий.УПК и УК нет подобного.Надо в реанимации для мусульман создать молильную кровать?Не видел намаза там.