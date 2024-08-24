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Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области на окраине города Суровикино - административного центра Суровикинского района в юго-западной части Волгоградской области.

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Комментарии
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Наталия
&quot;Четверо заключённых: главарь Назирчон Т., Темур Х., Рамзидин Т. и Рустамчон Н. напали на сотрудников ФСИН и взяли заложников&quot;.  Разве сотрудники ФСИН  не были вооружены? Разве сотрудников  ФСИН там было не больше, чем этих убийц? Ведь у этих отморозков были только ножи ножницы! Почему не обыскали по одному. прежде, чем собирать всех в одном месте? Почему их сразу не перестреляли? Что там за охрана?
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10 час.
VG
Vasily Golov
ФСИН не имеет колоний,СИЗО,камер по религиозному принципу.Кто собрал в одну колонию,тот и виновен.Нет в правилах содержания заключенных совершение религиозных обрядов заключенными,если нет условий.УПК и УК нет подобного.Надо в реанимации для мусульман создать молильную кровать?Не видел намаза там.
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9 час.
Виктор Борисов
Уважаемый...я   не сколько лет назад  работал во ФСИН......на тот момент  их  было  25%...чуркобесов.....сейчас общаюсь  с  бывшими коллегами......то их уже до 50%...и это  при  СВЕРХЛОЯЛЬНОМ   отношении  к ним нашего  кривосудия  ....если ранее были зоны  красные и черные   то сейчас  &quot;зеленые&quot;   там  рулят -  муслимы  их  опасаются    даже  братки.........они живут по своим понятиям и законам
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9 час.

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