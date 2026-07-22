Политика как он...
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Политика как она есть

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Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Быть дочерью голливудской легенды, зарабатывающей миллионы, — не всегда синоним беззаботной жизни. 22-летняя Сами Шин, наследница Чарли Шина и Дениз Ричардс, разрушила стереотип о богатеньких детях звезд.

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