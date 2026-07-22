Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Политика как она есть

Быть дочерью голливудской легенды, зарабатывающей миллионы, — не всегда синоним беззаботной жизни. 22-летняя Сами Шин, наследница Чарли Шина и Дениз Ричардс, разрушила стереотип о богатеньких детях звезд.