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На Западе раскрыли кошмарный сценарий итогов выборов в США

Политический редактор Питер Ван Онселен рассказал, что затягивание оглашения победителя на президентских выборах в США может стать кошмарным сценарием для американцев и привести к массовым беспорядкам, сообщает Daily Mail.

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