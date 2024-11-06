На Западе раскрыли кошмарный сценарий итогов выборов в США

Политический редактор Питер Ван Онселен рассказал, что затягивание оглашения победителя на президентских выборах в США может стать кошмарным сценарием для американцев и привести к массовым беспорядкам, сообщает Daily Mail.
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