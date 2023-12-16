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Им пора домой или сразу "лес валить"?

18+</lj-embed>Баттл-рэперы мечтают ударить в живот беременной русской девушки и прославляют оскальпирование парня в ЭлектросталиДва иностранных рэп-исполнителя из Таджикистана и Киргизии во время баттлов в нашей столице, на которых каждый из двух участников должен оригинальнее оскорбить другого, решили не сдерживаться и выложиться на полную.

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Комментарии
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holms sherlok
начала лес валить, потом на родину с запретом на вьезд пожизненно
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2 час.

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