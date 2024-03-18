В Омской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал курьер телефонных аферистов

Следователем отдела МВД России по Тарскому району завершено расследование уголовного дела об участии 19-летнего жителя областного центра в мошеннической схеме под условным наименованием «Ваш родственник попал в ДТП».
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