Адвокат Чекман: УПЦ обвинила заместителя Кличко в разжигании религиозной вражды

Адвокат Никита Чекман сообщил в Telegram-канале, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обвинила заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Прокопова в разжигании религиозной розни и оскорблении верующих из-за его высказываний в одном из интервью.