Экс-президент Украины Порошенко признал серьёзный дефицит боеприпасов у ВСУ

Также он сообщил, что не хватает беспилотников.Бывший президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в верховной раде заявил, что украинские вооружённые формирования испытывают серьёзную нехватку боеприпасов и беспилотников.
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