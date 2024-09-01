«Витязь» победил «Автомобилист» в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты «Витязя» финишировали на пятом месте на Кубке мэра Москвы, обыграв «Автомобилист».Хоккеисты «Витязя» финишировали на пятом месте на Кубке мэра Москвы, обыграв «Автомобилист».
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