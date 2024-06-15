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Постпред РФ: обсуждать вопросы мира и ядерной безопасности без России несерьезно

Обсуждение вопросов мира и ядерной безопасности без участия России несерьезно. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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