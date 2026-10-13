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Фельдшер, который не послушал врачей: Владислав Дворжецкий умер на гастролях в 39 лет

Фельдшер, который не послушал врачей: Владислав Дворжецкий умер на гастролях в 39 лет

«Люблю работать. Без работы не мыслю своей жизни…» — так Владислав Дворжецкий отвечал тем, кто уговаривал его поберечься.

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