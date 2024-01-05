Кадыров обговорил с Риттером политику США и мировые проблемы

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился сведениями о том, что он увиделся с отставным офицером разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скоттом Риттером ради того, чтобы провести беседу по поводу положения дел в Штатах и на всём земном шаре.