«Абсурдно и опасно»: Кадыров возмутился запретом на публичные намазы в Ставрополье

Гарий Щерба

Что за БРЕД НЕСЁТ Кадыров ? , МЕЧЕТЕЙ и так ДОСТАТОЧНО , только НЕНАДО ПУТАТЬ МОЛИТСА в МЕЧЕТИ с ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ и НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к другим РЕЛИГИЯМ ...!!! Приспичило , КОВРИК РАССТЕЛИЛ у ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА и давай МОЛИТЬСА , ТАК ВЫХОДИТ ...???