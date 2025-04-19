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Татар-информ

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«Абсурдно и опасно»: Кадыров возмутился запретом на публичные намазы в Ставрополье

«Абсурдно и опасно»: Кадыров возмутился запретом на публичные намазы в Ставрополье

Фото: сайт главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил возмущение запретом Андроповского муниципального округа Ставропольского края о «недопустимости публичного совершения намазов».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это не Чечня. Путин Кадырова избаловал...
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15 час.
Гарий Щерба
Что за  БРЕД НЕСЁТ Кадыров ? ,  МЕЧЕТЕЙ  и так  ДОСТАТОЧНО ,  только  НЕНАДО ПУТАТЬ МОЛИТСА  в  МЕЧЕТИ  с  ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ  и  НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ  к другим   РЕЛИГИЯМ ...!!! Приспичило ,  КОВРИК РАССТЕЛИЛ  у  ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА  и давай  МОЛИТЬСА , ТАК ВЫХОДИТ ...???
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10 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Это про то дай палец, руку откусят.Вседозволенная беззубость власти породила беззаконие и плевок в Конституцию. Ислам поглощает православия в стране.
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9 час.
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