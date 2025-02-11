Половодье на уральских реках будет аномальным

Специалисты Росгидрометцентра рассказали, каким будет весеннее половодье в разных регионах страны. Как сообщает ведомство, на территории Уральского федерального округа уровень воды может подняться выше нормы на реке Уфе в Красноуфимском районе Свердловской области, на Тоболе в Курганской области, на реках Ишиме и Тавде в Тюменской области, реке Белой в Челябинской области.