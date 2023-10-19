Анализы пришли: ДВФУ стоит готовиться к распространению инфекции?

У студента ДВФУ, который вызвал огромный резонанс, диагноз кори не подтвердился, сообщает PRIMPRESS. Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в ДВФУ может появиться вспышка кори из-за одного учащегося.
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