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Анализы пришли: ДВФУ стоит готовиться к распространению инфекции?

Анализы пришли: ДВФУ стоит готовиться к распространению инфекции?

У студента ДВФУ, который вызвал огромный резонанс, диагноз кори не подтвердился, сообщает PRIMPRESS. Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в ДВФУ может появиться вспышка кори из-за одного учащегося.

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