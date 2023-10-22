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ВСУ выпустили 144 снаряда по левобережью Херсонщины

ВСУ выпустили 144 снаряда по левобережью Херсонщины

Два мирных жителя Херсонской области ранены в результате обстрела со стороны украинских боевиков.Один мирный житель города Алёшки получил ранения средней степени тяжести, также ранен житель посёлка Тарасовка.

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