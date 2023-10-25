В Ассоциации «Благополучие животных» не заметили нехватку иностранных вакцин от бешенства для бродячих собак

После начала СВО зарубежные компании перестали поставлять свои препараты от инфекционных заболеваний для животныхГосветслужба Санкт-Петербурга 19 октября объявила о приостановке бесплатной вакцинации животных импортными препаратами из-за отсутствия поставок в Россию.
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