В Ассоциации «Благополучие животных» не заметили нехватку иностранных вакцин от бешенства для бродячих собак

После начала СВО зарубежные компании перестали поставлять свои препараты от инфекционных заболеваний для животныхГосветслужба Санкт-Петербурга 19 октября объявила о приостановке бесплатной вакцинации животных импортными препаратами из-за отсутствия поставок в Россию.