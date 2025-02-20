Трамп обвинил Украину в грубом отношении к главе Минфина США Бессенту

Власти Украины грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его визита в страну. Об этом в беседе с журналистами на борту своего самолета заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привел ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии