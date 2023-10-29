Тренер Тарханов поддержал форварда Соболева, отказавшегося от общения со СМИ

Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов выступил в поддержку нападающего красно-белых Александра Соболева, который после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от воронежского "Факела" отказался от общения с журналистами.
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