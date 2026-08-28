Александр Прудник: «Уровень поддержки «Единой России» будет максимальным»

«Единая Россия» является в глазах избирателей партией действующей власти, партией президента», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, за счет каких факторов «Единая Россия» сохраняет стабильное лидерство и получает большинство голосов избирателей.
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