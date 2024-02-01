Производитель защищённых смартфонов Cat, Land Rover и Motorola обанкротился Британска...

Производитель защищённых смартфонов Cat, Land Rover и Motorola обанкротилсяБританская компания Bullitt Group, выпускавшая мобильные телефоны и смартфоны под брендом Cat (Caterpillar), часто оснащённые уникальными и необычными функциями, заявила о своём банкротстве.
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