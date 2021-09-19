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Иракский Курдистан и интересы Великобритании

Иракский Курдистан и интересы Великобритании

В течение многих лет отправной точкой для многих курдов в оценке отношений с Великобританией было соглашение Сайкса-Пико 1916 года между Великобританией и Францией, которое в конечном итоге привело к насильственному присоединению курдов к Ираку.

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